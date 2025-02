Stand: 22.02.2025 17:42 Uhr RL Nord: 0:2 gegen VfB Oldenburg - erste Heimniederlage für SV Meppen

Der SV Meppen hat am 23. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord seine erste Heimniederlage kassiert. Die Emsländer mussten sich am Sonnabend dem VfB Oldenburg mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Vjekoslav Taritas (28.) und Rafael Brand (60.) trafen für die Gäste. Am Abend empfängt Kickers Emden noch den SV Todesfelde. Ergebnisse und Tabelle | 22.02.2025 17:38