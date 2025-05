Stand: 18.05.2025 16:02 Uhr RL: Greifswald mit Kantersieg, auch Drochtersen/Assel gewinnt

Der Greifswalder FC hat sich mit einem Kantersieg in die Sommerpause verabschiedet. Die Vorpommern setzten sich am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost gegen den Halleschen FC mit 4:0 (2:0). Der GFC belegt damit in der Abschlusstabelle Rang sechs. In der Nordstaffel feierte die SV Drochtersen/Assel gegen den Hamburger SV II einen 3:1 (0:1)-Erfolg, Meister TSV Havelse gewann gegen den VfB Oldenburg 4:1 (1:1). | 18.05.2025 16:02