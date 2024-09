Stand: 05.09.2024 12:22 Uhr RB Leipzig spielt gegen FC St. Pauli Dienstagabend

Der FC St. Pauli wird das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen RB Leipzig auswärts am 29. Oktober um 18 Uhr austragen. Das teilte der DFB mit. Zuvor gibt es die Paarung aber schon in der Bundesliga. Denn die Sachsen, die 2022 und 2023 den DFB-Pokal gewannen, müssen bereits am 22. September (19.30 Uhr) nach Hamburg zum Aufsteiger reisen. Alle Ansetzungen | 05.09.2024 12:21