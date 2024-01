Stand: 19.01.2024 14:34 Uhr Pyrotechnik abgebrannt: VfL Wolfsburg muss 65.000 Euro zahlen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Bundesligist VfL Wolfsburg wegen dreier Fälle von unsportlichem Verhalten seiner Anhänger mit Geldstrafen in Gesamthöhe von 65.000 Euro belegt. Wie der DFB am Freitag mitteilte, beziehen sich die Strafen auf Aktionen bei den beiden Bundesligaspielen gegen Leipzig und in Bochum sowie auf das Pokalspiel in Mönchengladbach. Bei den Partien im November und Dezember des vergangenen Jahres wurden bengalische Feuer abgebrannt und Raketen gezündet. | 19.01.2022 14:34