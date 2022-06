Stand: 29.06.2022 14:58 Uhr Pyrotechnik: Geldstrafe für Hansa Rostock vom DFB

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten Hansa Rostock am Mittwoch wegen des Zündens von Pyrotechnik durch Fans zu Geldstrafen verurteilt. Die Mecklenburger wurden mit einer Geldstrafe in Höhe von 17.640 Euro belegt, da Fans bei der Partie beim FC Ingolstadt (0:0) am 7. Mai insgesamt 29 bengalische Fackeln gezündet hatten. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, damit ist es rechtskräftig. | 29.06.2022 14:55