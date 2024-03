Stand: 15.03.2024 15:20 Uhr Pyro beim Niedersachsenderby: Geldstrafe für Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 17.400 Euro belegt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Anhänger des Clubs hatten am 5. November 2023 im Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig 29 Bengalische Feuer abgebrannt. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. | 15.03.2024 15:20