Stand: 19.02.2024 16:34 Uhr Pyro beim Hamburger Frauen-Derby: Hohe Geldstrafe für FC St. Pauli

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den FC St. Pauli wegen unsportlichen Verhaltens einiger seiner Fans beim DFB-Pokalspiel der Frauenmannschaft gegen den Hamburger SV mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt. Das teilte der DFB am Montag mit. Anhänger des Kiezclubs hatten vor Beginn des Zweitrunden-Duells am 8. September, das der HSV mit 7:1 gewann, 75 bengalische Feuer gezündet. Dieses Fehlverhalten wurde durch den DFB nun sanktioniert. Der Partie im Millerntorstadion wohnten 19.710 Zuschauer bei. | 19.02.2022 16:32