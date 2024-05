Stand: 02.05.2024 14:08 Uhr "Pyro-Wahnsinn": "Wölfe"-Coach Hasenhüttl kritisiert Bundesliga-Fans

Coach Ralph Hasenhüttl vom Bundesligisten VfL Wolfsburg hat die deutschen Fußball-Fans für das ständige Abbrennen von Pyrotechnik in den Stadien der ersten und zweiten Liga kritisiert. "Ich habe mit Pyro definitiv ein Problem", sagte der Österreicher am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zum Heimspiel gegen Darmstadt 98 (Sonnabend, 15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). "Es ist gefährlich. Es gab mittlerweile schon einige Verletzungen. Und ein Spiel soll für jeden ein positives Erlebnis sein, das man auch mit kleinen Kindern und Familien gemeinsam erleben sollte", sagte der 56-Jährige weiter. "Deswegen bin ich ein Freund eines lautstarken Supports und eines von mir aus auch mit Choreos designten Supports. Da sind wir in Deutschland sehr weit, wie ich finde. Das ist etwas, das in England zum Beispiel gar nicht passiert. Dafür gibt es dort nicht diesen Pyro-Wahnsinn." | 02.05.2024 12:30