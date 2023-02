Stand: 10.02.2023 16:22 Uhr Punktabzug: TSV Havelse zieht vor das Ehrengericht

Wegen des Drei-Punkte-Abzugs in der Regionalliga Nord geht der frühere Zweitliga-Club TSV Havelse gegen das Verbandsgericht und das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbands (NFV) vor. Die Niedersachsen beantragten ein sogenanntes Ehrengerichtsverfahren, wie es die Rechts- und Verfahrensordnung des NFV für bestimmte Fälle ermöglicht. Die Havelser hatten die Verbandsabgaben an den NFV in dieser Saison rund 48 Stunden zu spät überwiesen. Das Gleiche passierte auch dem Ligakonkurrenten SSV Jeddeloh II. Beiden Clubs wurden daraufhin satzungsgemäß je drei Punkte abgezogen. Im Dezember lehnte das NFV-Präsidium zwei Gnadengesuche ab. Die Regel wurde mittlerweile geändert. | 10.02.2023 15:45