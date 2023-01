Stand: 28.01.2023 16:34 Uhr Pro-Tour-Finals: Beach-Duo Müller/Tillmann nach drei Niederlagen raus

Die WM-Dritten Cinja Tillmann und Svenja Müller sind beim Final-Turnier der Pro Tour im Beach-Volleyball ausgeschieden. Das in Hamburg trainierende Duo musste am Sonnabend in Doha die dritte Niederlage im vierten Gruppenspiel hinnehmen. Beim 14:21, 15:21 gegen die Amerikanerinnen Sara Hughes und Kelly Cheng hatten Tillmann (31) und Müller (21) keine Chance. | 28.01.2023 16:33