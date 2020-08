Stand: 10.08.2020 13:29 Uhr

Positiver Corona-Test bei Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck

Beim Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck ist ein Teammitglied am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilten die Norddeutschen am Montag mit. Die Person befinde sich in Quarantäne und werde versorgt. Alle Spieler und Trainer, so der Verein weiter, die am Montag das Training wieder aufnahmen, hätten keinen Kontakt zur positiv getesteten Person gehabt. | 10.08.2020 13:29