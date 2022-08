Stand: 11.08.2022 11:23 Uhr Positiver Corona-Test: VfL-Frauen reisen ohne Frohms ins Trainingslager

Während der Europameisterschaft in England war Nationaltorhüterin Merle Frohms im Gegensatz zu einigen Teamkolleginnen vom Coronavirus verschont geblieben - nun hat es die 27-Jährige vom VfL Wolfsburg erwischt: Sie wurde am Donnerstag positiv getestet. Frohms zeige leichte Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte der VfL mit. Sie wird am Sonnabend nicht mit dem Team ins Trainingslager in Harsewinkel reisen. | 11.08.2022 11:22