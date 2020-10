Stand: 16.10.2020 10:52 Uhr Popp sagt für England-Spiel ab - Wolter nachnominiert

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss im Länderspiel gegen England am 27. Oktober (16 Uhr, live im Ersten) ohne Kapitänin Alexandra Popp auskommen. Wegen einer Kapselverletzung am Fuß sagte die Wolfsburgerin ihre Teilnahme ebenso ab wie Lena Lattwein von der TSG Hoffenheim (Kniereizung). Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Popps VfL-Teamkollegin Pia-Sophie Wolter nach. Für die 22 Jahre alte Angreiferin ist es die erste Berufung in das Nationalteam. | 16.10.2020 10:52