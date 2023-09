Stand: 09.09.2023 10:11 Uhr Popp kritisiert Montagsspiele in der Frauen-Bundesliga

DFB-Kapitänin Alexandra Popp blickt kritisch auf die neuen Montagsspiele in der kommenden Saison der Frauenfußball-Bundesliga. Sie sei "nicht so ein Freund" der Neuerung, "weil unsere Liga immer noch keine Profi-Liga ist und Spielerinnen zum Teil auch noch arbeiten oder zur Schule gehen. Für die wird es schwer", erklärte Popp bei einer Medienrunde im Trainingslager des VfL Wolfsburg. Die Bundesliga startet in einer Woche in die neue Saison, die "Wölfinnen" haben am 17. September (16 Uhr) Bayer Leverkusen zu Gast. | 09.09.2023 10:07