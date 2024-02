Stand: 27.02.2024 11:33 Uhr Popp denkt weiter über Rücktritt aus DFB-Team nach

DFB-Kapitän Alexandra Popp denkt weiter über einen Rücktritt aus dem Fußball-Nationalteam nach. "Die Gedanken habe ich ja jetzt tatsächlich schon länger. Natürlich beschäftige ich mich mit dem Thema auch weiterhin ein Stück weit", sagte die 32-Jährige in einem Sky-Interview, betonte aber: "Es gibt da keine Entscheidung oder sonst irgendwas." Die Wolfsburgerin kämpft am Mittwoch (20.45 Uhr) mit der DFB-Auswahl gegen die Niederlande in der Nations League um die Olympia-Qualifikation. | 27.02.2022 11:31