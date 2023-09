Stand: 22.09.2023 08:47 Uhr Popp-Zukunft in der DFB-Elf weiter offen

Nach Rücktrittsgedanken im Anschluss an das WM-Debakel möchte sich die Wolfsburger Fußballerin und Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp weiter nicht festlegen, wie lange sie der DFB-Elf noch erhalten bleibt. "Die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Ich will jetzt erst mal der Mannschaft helfen, die Spiele zu gewinnen", sagte die 32-Jährige vor dem Nations-League-Auftakt der DFB-Frauen heute (18 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) in Dänemark. | 22.09.2023 08:47