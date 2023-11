Stand: 03.11.2023 15:48 Uhr Popp-Einsatz im Top-Duell von Wolfsburg bei Bayern München offen

Der Einsatz von Alexandra Popp im Topspiel der Fußball-Bundesliga des VfL Wolfsburg bei Bayern München ist nach Aussage von Trainer Tommy Stroot noch fraglich. Ebenso wie bei den Abwehrspielerinnen Marina Hegering und Dominique Janssen wird sich voraussichtlich erst am Sonnabend nach dem Training entscheiden, ob die DFB-Kapitänin am Sonntag (15 Uhr) in München spielt. Das Trio habe Teile des Trainings am Freitag absolviert, sagte Stroot. | 03.11.2023 15:30