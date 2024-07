Stand: 01.07.2024 09:23 Uhr Rugby-EM: Männer holen Bronze

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM im 7er-Rugby den dritten Platz belegt. Das Team verlor im Spiel um Platz drei am Sonntag gegen Portugal zwar 12:14, dennoch verteidigte das Team den Bronzerang damit erfolgreich. Diesen hatte Deutschland schon vor dem Start des Turniers innegehabt. Die Spiele in Hamburg bildeten nach dem Auftakt im kroatischen Makarska den zweiten und entscheidenden Teil der Europameisterschaft. Die Frauen-Nationalmannschaft landete am Ende auf Platz acht. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gewann Frankreich den Titel. | 30.06.2022 19:56