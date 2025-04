Stand: 14.04.2025 15:25 Uhr Pokalspiel von Hansa Rostock in Schönberg findet statt

Das Halbfinale im Fußball-Landespokal zwischen dem FC Schönberg 95 und dem FC Hansa Rostock findet wie geplant am 1. Mai statt. Das gab der Verbandsligist bekannt. Über eine Verschiebung des Spiels war spekuliert worden, weil Drittligist Hansa Rostock zwei Tage vorher zu einem Nachholspiel bei der SpVgg Unterhaching antreten muss. Es habe einen Austausch aller an dem Spiel beteiligten Parteien gegeben, hieß es. Anstoß für das Pokalspiel am Feiertag ist in Schönberg um 14 Uhr. | 14.04.2025 15:22