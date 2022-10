Stand: 20.10.2022 11:21 Uhr Pokal-Frust bei Werder: Füllkrug vermisst den VAR

Stürmer Niclas Füllkrug von Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich nach der Verwirrung um seinen vermeintlichen Siegtreffer gegen den Zweitligisten SC Paderborn für einen VAR-Einsatz schon in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgesprochen. "Der DFB muss überlegen, ob es sinnvoll ist, ohne Videoassistent zu spielen, obwohl es möglich ist in so einem Stadion. Das gibt ja keinen Nachteil", sagte der 29-Jährige nach dem 4:5 im Elfmeterschießen. In der 101. Minute hatte sich der Bundesliga-Toptorjäger schon als Matchwinner gewähnt. Doch nachdem Schiedsrichter Frank Willenborg schon auf Tor entschieden hatte, meldete sich der vierte Offizielle Frederick Assmuth: Kein Tor. Grund war wohl ein Foul des Bremer Verteidigers Fabio Chiarodia gegen Paderborns Robert Leipertz. | 20.10.2022 11:11