Pokal-Achtelfinale: St. Pauli - BVB am 18. Januar live im Ersten

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli empfängt am Dienstag, den 18. Januar (20.45 Uhr, live im Ersten) Titelverteidiger Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale. Das gab der DFB am Mittwoch bekannt. Am selben Tag (18.30 Uhr) tritt der HSV beim 1. FC Köln an. Die Partien RB Leipzig - Hansa Rostock sowie Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach werden am 19. Januar angepfiffen (jeweils 18.30 Uhr). Alle Ansetzungen | 03.11.2021 14:22