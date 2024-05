Stand: 30.05.2024 08:18 Uhr Plötzlich Fußballer! Basketball-Weltmeister Schröder läuft in Landesliga auf

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat knapp zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris für einen Tag die Sportart gewechselt. Wie die Braunschweiger Zeitung berichtete, lief der NBA-Profi der Brooklyn Nets am Mittwoch überraschend in einer Landesliga-Partie für den FC Germania Bleckenstedt auf. Auch der Klub aus Niedersachsen teilte Fotos in den Sozialen Medien. Laut des Berichts war Schröders Einsatz bewusst geheimgehalten worden. In dem Team, dessen 1:5-Niederlage der Star nicht verhindern konnte, spielt auch sein Schwager Daniel Ziolo. | 30.05.2024 08:18