Stand: 27.04.2025 19:39 Uhr Play-offs zur DEL 2: Hannover Scorpions müssen ins siebte Spiel

Die Eishockey-Spieler der Hannover Scorpions haben ihre erste Chance vergeben, den Aufstieg in die DEL 2 perfekt zu machen. Im sechsten Duell der Oberliga-Finalserie unterlagen die Niedersachsen bei den Bietigheim Steelers mit 3:4 n. V. (1:1, 0:2, 2:0, 0:1). In der Serie "Best of seven" steht es damit 3:3. Das entscheidende siebte Spiel findet am Dienstag (20 Uhr) statt. Dann haben die Scorpions wieder Heimrecht. Überblick | 27.04.2025 19:15