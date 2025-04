Stand: 21.04.2025 21:11 Uhr Play-offs zur DEL 2: Hannover Scorpions feiern zweiten Sieg gegen Bietigheim

Die Hannover Scorpions haben auf dem Weg zurück in die zweite Deutsche Eishockey-Liga (DEL 2) einen weiteren Schritt gemacht. Am Ostermontag besiegten die Niedersachsen die Bietigheim Steelers nach einem Comeback mit 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Zwischenzeitlich hatte die Mannschaft von Trainer Kevin Gaudet bereits mit 1:3 hintengelegen. In der Best-of-seven-Serie führen die Scorpions durch den Erfolg nun mit 2:1 und benötigen noch zwei Siege für den Aufstieg. Spiel vier findet am Mittwoch wieder in Bietigheim statt (19.30 Uhr). | 21.04.2025 21:11