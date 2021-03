Stand: 20.03.2021 18:20 Uhr Play-offs: SSC-Volleyballerinnen gleichen aus

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben in den Viertelfinal-Play-offs um die deutsche Meisterschaft ein Entscheidungsspiel erzwungen. Nach der 2:3-Niederlage in Suhl gewann das Team von Trainer Felix Koslowski am Sonnabend in eigener Halle 3:1 (23:25, 25:15, 25:16, 25:18) und glich in der "Best of three"-Serie zum 1:1 aus. Das dritte Spiel findet bereits am Sonntag um 18 Uhr erneut in Schwerin statt. Video | 20.03.2021 18:19