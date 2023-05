Stand: 24.05.2023 21:44 Uhr Play-offs: Rasta Vechta gewinnt Spiel drei gegen Gießen

Der SC Rasta Vechta ist dem Traum von der Rückkehr in die Basketball-Bundesliga (BBL) am Mittwochabend einen großen Schritt nähergekommen. Die Niedersachsen setzten sich in der Pro A im dritten Spiel des Play-off-Halbfinals zu Hause souverän mit 88:66 (45:23) gegen die Gießen 46ers durch. Damit steht es in der Serie nach dem Modus "best of five" nun 2:1 für die Norddeutschen. Der Sieger des Halbfinals steigt in die BBL auf. Vechta hat nun zwei Chancen für den Sprung nach oben. Spiel Nummer vier findet am Freitag in Gießen statt. Play-offs | 24.05.2023 21:42