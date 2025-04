Stand: 09.04.2025 21:17 Uhr Play-offs: Giesen Grizzlys verlieren auch zweite Partie gegen Berlin

Die Giesen Grizzlys stehen im Play-off-Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft der Männer vor dem Aus. Die Niedersachsen mussten sich auch im zweiten Duell mit Titelverteidiger Berlin Volleys klar geschlagen geben. Auch in Hildesheim unterlagen die Norddeutschen mit 0:3 (19:25, 21:25, 19:25). Gewinnen die Volleys auch die dritte Partie am Sonntag in Berlin, würden sie in der "best of five"-Serie ins Finale einziehen. Die SVG Lüneburg gastiert am Abend beim VfB Friedrichshafen. Play-offs | 09.04.2025 21:06