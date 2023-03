Stand: 17.03.2023 22:43 Uhr Play-offs: Fischtown Pinguins und Grizzlys Wolfsburg siegen

Die Fischtown Pinguins sorgen in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter für Furore. Auch das zweite Viertelfinalduell mit dem Hauptrundenersten EHC München entschieden die Bremerhavener für sich. Am Freitagabend gelang zu Hause ein 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) gegen den großen Favoriten. Damit steht es nach Siegen nun 2:0 für die Pinguins. Die Grizzlys Wolfsburg gewannen zu Hause mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) gegen die Straubing Tigers. In dem Duell steht es nun 1:1. Play-offs | 17.03.2023 22:12