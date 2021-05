Stand: 26.05.2021 21:03 Uhr Play-off-Aus für die Baskets Oldenburg

Die Baskets Oldenburg sind im Play-off-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga ausgeschieden. Die Niedersachsen unterlagen im vierten Spiel in Ulm mit 88:96 (42:33) und verloren damit die "Best of Five"-Serie mit 1:3. Rickey Paulding war mit 25 Punkten bester Werfer der Oldenburger. | 26.05.2021 21:02