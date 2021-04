Stand: 21.04.2021 11:03 Uhr Pinguins mit "Geduld und Glück" - ins Halbfinale

Die Fischtown Pinguins sind nur noch einen Sieg vom erstmaligen Einzug ins Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga entfernt. "Wir mussten geduldig und aktiv bleiben. Wir durften nicht den dritten Treffer bekommen, aber mussten dennoch vorne Druck aufbauen", sagte Trainer Thomas Popiesch nach dem 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg und fügte hinzu: "Dann hatten wir auch das Glück, eine Minute vor dem Ende noch die Tore zu schießen." Am Donnerstag (19.30 Uhr) steht das zweite Spiel in Wolfsburg an. Überblick | 21.04.2021 10:55