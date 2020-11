Stand: 20.11.2020 11:12 Uhr Pinguins-Manager: "Es geht ums finanzielle Überleben"

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven rechnen in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mit einem Verlust. "Es geht in diesem Jahr darum, finanziell zu überleben. Dass wir kostendeckend arbeiten, ist eine Utopie", sagte Geschäftsführer Hauke Hasselbring der "Nordsee-Zeitung". "Wir können das Minus so im Rahmen halten, dass wir überleben können. Nur darum geht es." Die neue DEL-Saison soll am 17. Dezember beginnen. | 20.11.2020 11:11