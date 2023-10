Stand: 22.10.2023 16:21 Uhr Phönix Lübeck verteidigt Regionalliga-Tabellenführung

Phönix Lübeck hat die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord am 13. Spieltag verteidigt. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Sonntagnachmittag bei Eintracht Norderstedt durch Treffer von Leander Fritzsche (9.) und Vjekoslav Taritas (84.) mit 2:0 (1:0). Es war der neunte Saisonsieg für Phönix, das wegen der besseren Tordifferenz im Vergleich zur punktgleichen U23 von Holstein Kiel Spitzenreiter ist. Ergebnisse und Tabelle | 22.10.2023 16:20