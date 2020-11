Stand: 12.11.2020 12:29 Uhr Pflieger glaubt an Marathon in Valencia

Philipp Pflieger vom LT Marathon Hamburg geht trotz der aktuellen Corona-Lage davon aus, dass der für den 6. Dezember in Valencia geplante Elite-Marathon stattfindet. "Aktuell sind die Veranstalter nach wie vor sehr positiv, denn sie sind gleich eingestuft wie die Vuelta oder der Triathlon-Weltcup, was ja beides zuletzt in Spanien auch stattfinden konnte", sagte der 33-Jährige, der bei dem Rennen die Erfüllung der Norm von 2:11:30 Stunden für Olympia in Tokio 2021 anstrebt. | 12.11.2020 12:29