Stand: 06.12.2023 20:48 Uhr Petter Överby verlängert seinen Vertrag beim THW Kiel

Petter Överby hat seinen Vertrag bei Handball-Rekordmeister THW Kiel bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Das gab der Club am Donnerstag am Rande des Champions-League-Spiels gegen Kolstad Handball (26:25) bekannt. "Er ist ein vorbildlicher Kämpfer, der immer den Erfolg der Mannschaft vor den persönlichen Erfolg stellt. Er kann austeilen, aber auch viel einstecken. Petter bringt Stabilität, Erfahrung und Ehrgeiz in unser Spiel", sagte THW-Trainer Filip Jicha über den 31 Jahre alten norwegischen Nationalspieler. | 06.12.2023 20:45