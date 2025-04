Stand: 27.04.2025 13:10 Uhr Petros verpasst beim London-Marathon deutschen Rekord

Langstrecken-Läufer Amanal Petros hat den erhofften deutschen Rekord beim hochklassig besetzten London-Marathon klar verpasst. Beim Sieg des Kenianers Sabastian Sawe belegte der 29-Jährige aus Hannover in 2:06:30 Stunden den achten Rang. Lange konnte sich Petros, der zur Vorbereitung extra nach Kenia gereist war, in der Spitzengruppe halten und lag bei der Zwischenzeit nach der Hälfte der Strecke sogar auf Platz eins. Am Ende rettete er zumindest das Top-Ten-Ergebnis. | 27.04.2025 13:10