Stand: 22.12.2021 08:23 Uhr Pekeler verteidigt DHB-Pause: "Trage Verantwortung für meinen Körper"

Handballprofi Hendrik Pekeler hat seine Auszeit bei der DHB-Auswahl verteidigt. "Ich spiele jetzt seit zehn Jahren in der Nationalmannschaft, sieben Jahre in europäischen Club-Wettbewerben, kenne meinen Körper und kann beurteilen, dass ich der zusätzlichen Belastung aktuell nicht gewappnet bin und es nicht schaffe. Da hat niemand das Recht mir vorzuschreiben, was ich zu tun oder zu lassen habe|. Ich trage Verantwortung für meinen Körper und als Familienvater auch Verantwortung für meine Frau und drei kleine Kinder", sagte der Kreisläufer vom THW Kiel der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". | 22.12.2021 08:22