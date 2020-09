Stand: 06.09.2020 13:53 Uhr

Pavlenka prophylaktisch vom Team isoliert

Jiri Pavlenka kehrt vorzeitig von der tschechischen Nationalmannschaft zu Fußball-Bundesligist Werder Bremen zurück. Bei den Tschechen hat es zwei positive Corona-Tests im Betreuerstab gegeben. Alle Spieler wurden negativ getestet. Der 28 Jahre alte Torhüter soll - in Absprache mit dem Bremer Gesundheitsamt - aber erst nach zwei negativen Tests an der Weser frühstens am Mittwoch wieder Kontakt zur Mannschaft haben. | 06.09.2020 13:46