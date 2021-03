Stand: 19.03.2021 21:25 Uhr Paulding führt Baskets Oldenburg zum Derbysieg

Die Baskets Oldenburg haben das Niedersachsen-Duell der Basketball-Bundesliga gegen Rasta Vechta deutlich gewonnen. Die Gastgeber siegten am Freitag mit einem überragenden Rickey Paulding gegen den Abstiegskandidaten mit 101:71 (63:36) und bleiben mit 36:12 Punkten in der Spitzengruppe. Vechta (8:40) droht dagegen als Tabellenvorletzter der Abstieg. Routinier Paulding (24 Punkte) und Braydon Hobbs (18) in seinem 200. Ligaspiel trafen für die Baskets am besten. Für Vechta war Jesse Hunt (15) am erfolgreichsten. Überblick | 19.03.2021 21:03