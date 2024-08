Paralympische Spiele in Paris: Zwei Athletinnen und ein Athlet aus MV Stand: 28.08.2024 06:27 Uhr Mit einem Umzug auf den Champs-Elysées werden heute Abend die Paralympischen Spiele in Paris eröffnet (20 Uhr). Für Mecklenburg-Vorpommern gehen zwei Athletinnen und ein Athlet an Start. Die Wettbewerbe beginnen am Donnerstag.

Die Paralympischen Spiele in Paris stehen vor der Tür und aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich zwei Athletinnen und ein Athlet zu den Wettbewerben in der französischen Hauptstadt aufgemacht: Lindy Ave, Ramona Brussig und Marcus Klemp werden den Nordosten bei den Spielen vertreten.

Rostocker Ruderer Marcus Klemp will sich steigern

Bereits am Freitag startet der Rostocker Marcus Klemp. Seine Disziplin ist der Ruder-Einer, in Paris nimmt er zum insgesamt dritten Mal an den Paralympischen Spielen teil. Nach einem achten Platz in Tokio ist sein Ziel dieses Mal mindestens Platz sechs.

Hoffnungsträgerin der Leichtathletik Lindy Ave

Die größten Chancen auf eine Medaille hat wohl die Leichtathletin Lindy Ave aus Greifswald. Sie geht als Titelverteidigerin in das Rennen über 400 Meter, wo sie bei den letzten Spielen 2021 in Tokio den Sieg in Weltrekordzeit holte. Ave geht auch über 100 Meter an den Start, hier gewann sie bei den letzten Spielen die Bronzemedaille. Für Ave beginnen die Spiele am Sonnabendmittag.

Erfolgreiche Judoka Ramona Brussig

Erst in der kommenden Woche (6. September) startet dann die dritte MV-Athletin in die Spiele: die Judoka Ramona Brussig vom PSV Schwerin. Die 47-Jährige ist bereits zweifache Olympiasiegerin und holte zweimal Silber. Bei den letzten Spielen erreichte sie den fünften Platz. Für Brussig ist es bereits die sechste Teilnahme an Paralympischen Spielen - ihre ersten waren die in Athen 2004. Sie hat eine Sehbehinderung.

