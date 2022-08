Stand: 21.08.2022 12:49 Uhr Paralympics-Siegerin Müller holt auch EM-Gold

Para-Kanutin Edina Müller hat am Sonntagmorgen bei den Europameisterschaften in München die Goldmedaille gewonnen. Die Hamburgerin setzte sich am letzten Wettkampftag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim in der Startklasse KL1 vor ihren Konkurrentinnen aus Italien und der Ukraine durch. | 21.08.2022 09:58