Stand: 29.08.2024 21:23 Uhr Paralympics: Elmshorner Schwimmerin Scholz auf Rang acht

Para-Schwimmerin Tanja Scholz hat bei den Paralympics in Paris eine Medaille über 200 m Freistil klar verpasst. Die Elmshornerin schlug im Finale der Klasse S4/5 in 3:10,27 Minuten als Achte an, ihr fehlten rund 22 Sekunden zu Bronze. Scholz musste über diese Strecke mit den weniger eingeschränkten Athletinnen der Startklasse S5 gemeinsam antreten, die Medaillenchancen waren deshalb eher gering. | 29.08.2024 21:22