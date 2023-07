Stand: 12.07.2023 21:10 Uhr Para-WM: Sprinter Floors verpasst Medaillenränge

Sprinter Johannes Floors hat bei der Para-WM in Paris über die 100 m der Klasse T64 die Titelverteidigung verpasst. Der gebürtige Niedersachse, der für Bayer Leverkusen startet, wurde in 10,94 Sekunden nur Vierter. Vor zwei Jahren in Dubai hatte Floors in der Weltrekordzeit von 10,54 Sekunden den WM-Titel gewonnen. Gold in Paris holte der Italiener Maxcel Amo Manu (10,71) vor Felix Streng (Wetzlar/10,85). | 12.07.2023 21:03