Stand: 25.05.2024 12:49 Uhr Para-WM: Gold für Schäfer und Floors, Silber für Ave

Die beiden gebürtigen Niedersachsen Johannes Floors (Bissendorf) und Léon Schäfer (Großburgwedel) haben bei der Para-Leichtathletik-WM im japanischen Kobe Gold gewonnen. Floors setzte sich in der Klasse T62 über die 400m in starken 47,49 Sekunden durch. Léon Schäfer siegte nach seinem Triumph im Weitsprung auch über die 100m. In der Klasse T63 lief Schäfer dabei in 12,03 Sekunden deutschen Rekord. Zudem holte Paralympics-Siegerin Lindy Ave aus Greifswald in ihrem erst zweiten Rennen über 400 Meter nach der Babypause Silber. | 25.05.2024 12:48