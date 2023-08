Stand: 01.08.2023 21:45 Uhr Para-Schwimmerin Scholz holt zweimal WM-Gold

Tanja Scholz hat bei der Para-Schwimm-WM in Manchester gleich zwei Goldmedaillen innerhalb von 25 Minuten gewonnen. Die Elmshornerin siegte erst über 100 m Freistil in der Startklasse S4 in 1:22,18 Minuten, dann legte sie in der Startklasse SM3 über 150 Meter Lagen in 2:53,18 Minuten nach. "Ich kann das gar nicht glauben", sagte Scholz, die am Montag schon überraschend Silber auf ihrer Nebenstrecke über 50 m Brust in der Startklasse SB2 gewonnen hatte. | 01.08.2023 21:45