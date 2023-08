Stand: 05.08.2023 20:36 Uhr Para-Schwimmerin Scholz holt ihre fünfte WM-Medaille

Tanja Scholz hat den deutschen Para-Schwimmern bei der WM in Manchester mit Silber über 200 m Freistil in der Startklasse S5 die nächste Medaille beschert. Die 39-Jährige aus Elmshorn schlug nach 2:57,27 Minuten zehn Sekunden später als die siegreiche Italienerin Monica Boggioni an. Für Scholz ist es bereits die fünfte Medaille bei dieser WM. Über 50 m Freistil, 100 m Freistil und 150 Meter Lagen hatte die nach einem Reitunfall im Jahr 2020 inkomplett querschnittsgelähmte Athletin Gold und über 50 m Brust eine erste Silbermedaille gewonnen. | 05.08.2023 20:35