Para-Rad-WM: Silber für Bremervörderin Dreock-Käser

Angelika Dreock-Käser hat bei der Para-Rad-WM in Glasgow ihren Weltmeistertitel von 2022 nicht verteidigen können. Die 56 Jahre alte Paralympics-Dritte aus Bremervörde musste sich beim Straßenrennen in der Dreiradklasse T2 in 21:16,57 Minuten der Schweizerin Celine van Till geschlagen geben, die 1:02,34 Minuten schneller war und Gold gewann. | 09.08.2023 19:10