Stand: 26.10.2021 13:39 Uhr Para-Athletin Buggenhagen in der "Hall of Fame"

Marianne Buggenhagen ist von der Jury in die "Hall of Fame des deutschen Sports" gewählt worden. Die 68-Jährige aus Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern gilt als die "Grande Dame" des Behindertensports und prägte über ein Vierteljahrhundert lang die Para-Leichtathletik im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwerfen. Seit ihrem 23. Lebensjahr von der Hüfte an abwärts gelähmt, nahm sie zwischen 1992 und 2016 an sieben Paralympischen Spielen teil, bei denen sie 14 Medaillen, darunter neun goldene, gewann. Zudem wurde sie 23 Mal Weltmeisterin. | 26.10.2021 13:37