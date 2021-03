Stand: 09.03.2021 18:13 Uhr Ovtcharov zurück in Top Ten der Tischtennis-Weltrangliste

Der Hamelner Dimitrij Ovtcharov ist in der Tischtennis-Weltrangliste durch seinen Sieg in Doha in die Top Ten zurückgekehrt und auch wieder bester Deutscher. Er rückte um zwei Positionen auf Platz zehn vor und verdrängte Timo Boll (Düsseldorf) aus dem Elitekreis. | 09.03.2021 18:12