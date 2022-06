Stand: 20.06.2022 08:33 Uhr Ovtcharov verpasst Turniersieg in Lima knapp

Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov hat bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause (Knöchel-Operation) nur knapp den Turniersieg in Lima verpasst. Der Olympia-Dritte aus Hameln verlor das Endspiel gegen seinen deutschen Nationalmannschafts-Kollegen Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) in 3:4 Sätzen. Trotzdem war der 33-Jährige zufrieden: "Mein Vater hat mich zum Start in Lima überredet. Denn ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass ich nach sieben Monaten teilweise ganz ohne Sport und nur wenigen Wochen Training schon konkurrenzfähig bin." | 20.06.2022 08:32