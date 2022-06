Stand: 19.06.2022 10:42 Uhr Ovtcharov und Qiu erreichen Tischtennis-Finale in Peru

Die deutschen Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (Hameln) und Dang Qiu haben das Finale beim WTT-Turnier in der peruanischen Hauptstadt Lima erreicht. Nach achtmonatiger Verletzungspause besiegte Ovtcharov am Sonnabend (Ortszeit) im Halbfinale den Schweden Anton Källberg in 4:2 Sätzen. Qiu bezwang Kang Dongsoo aus Südkorea ebenfalls mit 4:2. Das Endspiel findet am in der Nacht zu Montag (0.00 Uhr/MESZ) statt. | 19.06.2022 10:42